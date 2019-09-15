露營車停路邊突起火 火勢竄天民嚇壞

2019-09-15 12:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里瑞城二街一輛停在路邊的露營車，昨天傍晚4點多，不知何故突然冒煙起火燃燒，民眾發現趕緊報案，消防人員趕到時，整輛露營車已經全面燃燒，因一旁就是民宅，猛烈的火勢嚇壞附近民眾，所幸消防人員及時趕到控制火勢，未讓火勢延燒，消防局火調人員今天早上到場鑑定，詳細起火原因需進一步調查釐清。

台中市消防局昨天下午4點13分接獲報案，指稱大里瑞城二街發生火燒車，立刻調派仁化分隊，出動3輛消防車和8名消防人場到場灌救，抵達時整輛露營車已經全面燃燒，立刻出水灌救，4點29分控制火勢，約在半小時內將火勢撲滅。

大里瑞城里長蔡昭奮表示，該輛露營車是住在附近一名專門改裝露營車的民眾所有，約2、3天前開到這裡暫時停放，昨天傍晚不知何故突然起火燃燒，並傳出好幾聲爆炸聲，因一旁就是民宅、菜園，附近民眾都擔心火勢延燒，所幸消防人員及時控制火勢，不過包括路燈、電線、有線電視線路全被燒毀，一旁樹木、菜園也被波及，嚇壞附近民眾。

消防局火調人員，今天早上已經派出火調人員到場鑑定調查，詳細起火原因需進一步調查釐清。

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