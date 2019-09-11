全國消防績優救護人員 竹縣摘團體金質獎及個人急救精靈獎

2019-09-11 16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部消防署今天頒獎表揚全國消防績優救護人員，新竹縣政府消防局在乙組7縣市中脫穎而出，獲得績優團體金質獎；另光明分隊救護教官連國延，獲得個人組急救精靈獎項，可說是雙喜臨門。

頒獎典禮今天在新北市板橋區亞東醫院14F國際會議廳舉辦，由消防署長陳文龍親自頒獎。縣府消防局表示，光明分隊救護教官連國延，因107年處理到院前心肺功能停止（OHCA）病人急救成功人數高達6人而獲獎；而消防局則以「生命捕手14.87%」、「急救精靈22.29%」及「接生好手2件」等3項成績加總排序第1名，榮獲乙組團體金質獎，由緊急救護科長劉彥承代表領取。

全國消防績優救護人員表揚，分設個人組「生命捕手」、「急救精靈」、「接生好手」、「救護之王」等4個獎項，及團體組「金質獎」、「銀質獎」等2個獎項。

消防局長孫福佑表示，連國延於107年總計急救12名OHCA病人，其中有6名經其處置得宜急救成功，非常不容易，也肯定其他3組未獲獎同仁的辛勞，雖因些微差距未獲獎，但也因為大家的共同努力，消防局才能以總成績獲得金質獎的肯定，榮耀屬於全體同仁。他也期許同仁不管在OHCA病人的辨識率、指導率及急救成功率，都能夠繼續提升及精進，以提供縣民更優質的緊急救護服務。

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