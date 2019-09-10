壯年男失去生命跡象 消防員電話指導CPR上演復活記

2019-09-10 20:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區杜姓男子今年8月中旬在家中休息時，突然感到胸口不適、昏倒OHCA（無生命跡象），家人撥打119電話求救，由台南市消防局救災救護指揮中心人員在線上指導家人為患者做CPR（心肺復甦術），直到消防局救護員到場接手，再送到台南市立醫院急救，成功挽回杜男寶貴性命。

台南市消防局指出，近日有對夫婦及兒子共3人午後拜訪消防局第七大隊灣裡分隊，消防員細問下才知悉，原來是8月中旬南區灣裡轄區1件OHCA救護案件的當事人與家屬，到灣裡消防分隊致謝。

據了解，此案是約50歲的杜姓男子半夜胸口不適、陷入無生命跡象狀況，家人撥打119電話求助，南市消防局119指揮中心執勤員蘇賢昆在線上建立DA-CPR，指導杜男家屬如何做CPR，同時派遣第七大隊灣裡分隊救護車馳援。

抵達現場的灣裡分隊張明德、嚴升佑救護員及德興義消中隊隊員侯世賢立即對杜男施予CPR、自動體外去顫器（AED）分析，共執行2次去顫、配合自動心肺復甦機持續急救，到市立醫院後由急診團隊接手，因搶救得宜及患者到醫院後的不間斷生命之鏈，讓患者在幾天後奇蹟式的平安走出醫院。

消防局第七大隊長張明欽指出，到醫院前心臟驟停（OHCA）的患者，雖其存活至非病危出院的比率僅約8％，「但並非完全沒有機會康復」，透過消防救護人員和急診醫護人員積極進行心肺復甦術及高級救命術，患者幸運恢復自主心跳，再透過必要的緊急心導管介入性治療後，才能讓突然倒下的患者復活起來、恢復意識！

杜姓男子感念灣裡分隊救護人員及線上消防指揮人員的救命之恩，患者與家屬特地到灣裡分隊致意，也為府城發揮「生命之鏈」急救成功再添一樁佳話。

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