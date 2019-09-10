悚！放蟹籠出意外 漁工小腿慘遭繩索絞斷

2019-09-10 19:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海上作業真的要特別小心！澎湖籍漁船德興益2號在七美外海進行蟹籠放繩作業時，3名印尼籍船員不慎受傷，其中1人遭繩索纏繞，造成右小腿斷落海中，澎湖海巡隊據報後馳赴現場救援，雖然順利接駁回馬公就醫，但斷肢無法接回。

澎湖海巡隊調查指出，今天下午3點20分接獲民眾葉先生至隊部報案指稱，「德興益2號」漁船在七美西南14浬作業時，船上3名印籍船員不慎受傷，其中1人遭繩索纏繞，造成右小腿斷落海中，另2人分別為右手臂、左拇指及腰部受傷，急需後送馬公就醫，請求派艇前往協助後送就醫。

澎湖海巡隊立即派遣線上PP-2031艇緊急趕往現場，在下午4點21分與「德」船會合，隨即將3名受傷漁工及4名陪同人員接駁至艇上，趕回馬公，晚間5點30分抵達隊部，由消防局將傷患送往三軍總醫院澎湖分院就醫。據陪同船員說，「德」船3名漁工於下網作業時遭繩索纏繞羈絆受傷，其中1人右小腿斷裂傷勢嚴重，為防止大失血危及生命，海巡艇以最大安全速度接駁後送馬公就醫。

澎湖海巡隊提醒，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產安全。

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