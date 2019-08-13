宜縣漁工職業工會李麗華 募集40件自動充氣式救生衣

2019-08-13 20:55

［記者江志雄／宜蘭報導］外籍漁工出海作業未穿救生衣，安全堪慮，宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華對外求助，吳尊賢基金會及基金會副董事長吳亮宏伸出援手，今天捐贈40件自動充氣式救生衣，保障他們作業安全。

6年前在南方澳成立的宜蘭縣漁工職業工會，是國內第一個外籍漁工組成的職業工會，李麗華是重要推手，她不畏懼恐嚇威脅，常協助外籍漁工爭取權益，被漁工暱稱「姐姐」，2017年獲選美國國務院「防制人口販運傑出英雄」。

宜蘭縣外籍漁工2000人，印尼籍就有1300人，隨船出海捕漁大都沒有穿著救生衣，容易發生危險，李麗華希望他們穿著救生衣工作，避免發生意外，吳尊賢基金會獲知此事，贊助20件自動充氣式救生衣，吳亮宏加碼20件，每件約6000元。

李麗華說，保護勞工安全是雇主的責任，呼籲政府主管機關，落實漁船防護措施，改善外籍漁工勞動環境及工作安全，宜蘭縣漁工職業工會現有126名會員，這次獲贈40件救生衣，因為僧多粥少，將透過抽籤方式發給會員使用。

李麗華認為，「救生衣雖昂貴，生命代價更高」，這次幫外籍漁工募集自動充氣式救生衣，只是個起點，未來還有很長的路要走。

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