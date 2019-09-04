中油新進員工 教育訓練遭纜繩纏繞死亡

2019-09-04 15:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣中油公司探採事業部29歲王姓女員工，今天上午8點半，在苗栗縣頭屋鄉田窩錦水84號井，進行新進人員教育訓練時，在鑽井機台遭纜繩纏繞，雖緊急被送往衛生福利部苗栗醫院搶救，仍傷重不治，全案由警方調查中。中油公司探採事業部則表示，主管都前往了解。

王女為新進人員，今天上午在苗栗縣頭屋鄉田窩錦水84號井，進行鑽井作業訓練，過程中，遭穩定探樁的大鉗上牽引纜繩纏住，王女身體遭到綑綁；其他人員發現後，隨即通報救護人員將王女送醫，但王女到院前，已無生命跡象，經急救後，宣告不治。

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