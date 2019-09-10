捲入「紅橘子」洗錢案被判刑 他又因逃漏稅4千萬遭管收

2019-09-10 19:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕涉入知名連鎖早餐店「紅橘子」跨國詐騙洗錢案的合茂科技公司前楊姓負責人，遭判刑4個月，今年1月才執行完畢，卻又因公司欠稅4千萬元拒繳，昨被新北地院裁定管收。

法務部行政執行署新北分署表示，合茂科技以電腦零件批發零售為業，2012年8月至10月間進貨時，取得非實際交易對象開立的統一發票，作為進項憑證申報扣抵銷項稅額，虛報進項稅額96萬2410元；另於2013年1月至2015年12月間銷售貨物及勞務時，短漏開統一發票並漏報銷售額高達2億2351萬4836元，財政部北區國稅局查獲，除補徵逃漏之2012年度至2013年度營業稅、2012年度至2014年度營利事業所得稅外，並裁處罰鍰，本稅及罰鍰金額合計4187萬6550元，因逾期未繳，前年12月起陸續移送至新北分署執行。

新北分署調查後發現，楊男2014年3月間因涉嫌提供公司帳戶，協助知名連鎖早餐店「紅橘子」創辦人蔡思庭跨國詐騙集團洗錢，遭起訴判刑。楊男於國稅局2015年3月間開始稽查義務人公司虛報進項稅額情事後，立即以分次提領現金及轉帳到楊男自己銀行帳戶的方式，處分合茂科技存款3207萬元；然後再找來人頭擔任公司負責人，意圖脫免責任。

楊男辯稱這些存款是買賣貨品而匯出的貨款，但卻無法提出相關具體事證，也無法清楚交代資金流向，新北分署最後僅扣押到4328元，無其他財產可供執行。

新北分署昨傳喚楊男到案，因楊男仍拒絕繳納所欠稅款，新北分署因此以「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」，及「顯有履行義務之可能，故不履行」等事由，向新北地方法院聲請管收。法官昨晚8許裁准管收後，楊男還是不願繳稅，分署隨即將他送至台北看守所管收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法