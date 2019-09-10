9/24宣判！虐死女童連骨頭都刺穿 律師：莊嫌以為「喬一喬」即可

2019-09-10 14:54

〔記者楊國文／台北報導〕邱姓女子因吸毒入獄，將4歲女兒交給同居人莊嘉億及莊母莊劉禎梅照顧，莊男不滿女童沒聽話乖乖吃飯、睡覺，竟持鐵棍虐打，導致女童腿骨斷裂、穿腿而出，莊母為掩飾兒子犯行，藉口不讓社工查訪，2人發現女童死亡，還把她丟包醫院，莊被依殺人罪判死刑、莊母無期徒刑，高等法院今辯論終結，莊和母親均僅承認傷害致死罪，莊的律師辯稱莊男「天真」以為送到國術館「喬一喬」就好了，無殺人犯意，被害女童的阿公、母親邱女均當庭請求合議庭應判莊死刑、莊母無期徒刑；訂9月24日上午10時宣判。

庭訊後，女童阿公李男仍氣憤難平，受訪批評莊嘉億喪盡天良，「惡魔說的話能相信嗎？」他說，孫女和莊男無冤無仇，卻遭莊凌虐致死，「死得不明不白」。當時，莊動用私刑，將孫女打得骨頭都露出來，還不願帶她送醫，謊稱送國術館「喬一喬」就可以，更可惡的是，莊打死孫女，還將屍體帶到醫院丟包，還好有監視器拍到，「真的是法網恢恢，疏而不漏」，莊母自己也有小孩，竟視而不見，為了坦護莊男，阻止社工查訪、救護，都應維持一審刑度重判。

不過，莊男律師辯稱，莊男智力屬中下，天真以為「要打才會乖」，並以從小看國術館的經驗，以為送到國術館醫治即可，莊當時無法預見女童死亡的結果，應觸犯傷害致死罪，並非殺人罪。

前年10月，邱女因毒品入監服刑，將女兒託付給無業的莊男與其母照顧；不料，莊男因懷疑邱女與工作的客人搞曖昧，又認為女童沒聽話吃飯、睡覺，失控持鐵棍打女童屁股，還以拳頭打腿、持毛巾甩臉，女童因長期凌虐骨折，營養不良、皮膚脆弱，骨頭刺穿，莊男僅拿棉花塞住傷口，沒送醫。

莊男母親也涉嫌阻撓社工調查，面對社工電話詢問時，以「有事不在家」、「帶女童去南部」等為由，或不應門，拒絕訪查。

11月22日，莊男在母親陪同下外出面試，要10歲姪子幫忙餵女童吃飯，但女童早已奄奄一息，姪子花了一下午只餵了女童吃4口飯，莊男回家後驚覺女童已無呼吸心跳，緊急CPR仍無力回天，竟將女童丟包醫院；其姪子事後出庭作證時，童言童語說「妹妹GG了」。

法醫解剖認為，女童右小指指節也斷了一節，研判她為保護自己遭鐵棍揮擊造成，顯見莊男下手力道猛烈，且女童因營養不良，呈現脫水狀態，生前無力咀嚼，氣管內才會殘留米粒，因敗血性休克死亡；檢方依殺人罪起訴莊和莊母。

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