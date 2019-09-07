母聽障弟墜樓籌不出喪葬費 暖警這麼做解燃眉之急

2019-09-07 11:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓市民父親早逝，母親聽障工作不順，胞弟也因重度憂鬱長期失業，僅靠自身也有輕度肢障的他在洗車場打工維持家計，未料胞弟日前又墜樓身亡導致喪葬費頓時成問題，員警得知立即轉介相關社福及慈善機構申請補助，盼王家能順利完成後事度過難關，早日恢復正常生活。

據了解，30歲王男多年前因車禍傷及脊椎導致雙腳不良於行，雖經努力復健仍屬輕度肢障，求職四處碰壁、只能在洗車場打工，加上父親早逝，60歲的母親也因聽障工作不順，家裡的生活並不寬裕，而唯一的胞弟則因罹患重度憂鬱症導致自責孤僻，長期失業在家也沒有收入，全家僅靠王男微薄收入和殘障補助過活。

未料屋漏偏逢連夜雨，王男胞弟日前墜樓身亡，第一分局西區所警員張仲毅處理該起案件時，發現家屬平時生活困苦，意外發生後更因為無法籌措龐大喪葬費用，致全家陷入愁雲慘霧中，張員不忍趕緊轉知警備隊善警同仁林志營。

除轉介西區區公所申請馬上關懷，並向神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、友愛、善願及張榮發基金會等團體，雙警同步分頭申請補助，期盼王家能順利完成後事、度過難關，早日恢復正常生活；而王男也很感謝暖警的主動轉介，辦完後事他會更加努力工作，和媽媽一起過正常的生活。

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