轟隆！曳引車滿載120片玻璃 突然掉落碎滿地

2019-09-07 08:47

〔記者湯世名／彰化報導〕轟隆！一輛曳引車6日下午滿載120片大型玻璃行經彰化縣福興鄉時，固定玻璃的固定桿突然鬆脫，正巧曳引車又經過一處彎道，滿載的玻璃一片片掉落地面，發出巨大聲響，滿地的碎玻璃，所幸未造成人員傷亡，附近居民聞訊也趕來幫忙清掃，1個多小時後才全部清除完畢，警方已針對肇事責任進行釐清。

警方初步調查，這起交通事故發生在昨天下午1時許，何姓司機駕駛曳引車行經福興鄉南環路與省道台17線路口時，疑因未與前車保持安全距離，曳引車急煞車導致車斗上的固定桿鬆脫，進而在進入彎道時，導致車斗上滿載的120片大型玻璃稀哩嘩啦滑落地面，發出轟隆巨響，車斗上未掉落的玻璃也因為相互碰撞而碎裂。

附近居民聽到轟隆巨響都外出查看，並拿出掃帚畚箕前往幫忙清掃，還有人拿鐵筒來裝玻璃，鹿港警方也據報派員趕往現場了解，有居民說，還好玻璃掉落時一旁沒有機車騎士經過，否則每一片玻璃都高達逾2公尺，萬一砸到人，後果不堪設想。

警方表示，將從曳引車上的行車紀錄器來釐清肇事責任。

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