好心沒好報！癌男撿到錢送警局出車禍 孕妻1屍2命還挨告侵占

2019-09-06 16:28

〔記者錢利忠／台北報導〕罹患口腔癌的蕭姓男子，今年6月到台大醫院看診離開前，在停車場撿到3千元，他返家後騎車載孕妻，準備將撿來的錢送去派出所招領，途中卻發生車禍，導致坐在後座的孕妻不治、一屍兩命，2天後正當他在辦喪事時，突然被警方上門約談，才知自己被遺失錢財的失主提告侵占；台北地檢署考量蕭男沒有侵占的犯意，今天將他不起訴。

檢方調查，今年6月13日，蕭姓男子開車到台大醫院看診後，在停車場繳費機旁撿到3000元，他撿起紙鈔後先開車返家，之後便騎機車載著孕妻，準備將撿來的鈔票送到住處附近的派出所招領，不料，意外竟在此刻降臨，途中不幸發生車禍，導致坐在機車後座的孕妻不治。

悲痛欲絕的蕭男禁不住一屍兩命的苦楚，難過地替妻子料理後事，2天後警方卻找上門，告知他因撿到錢沒送交警局招領，而被蔡姓女失主提告侵占，要求他於6月15日到警局作筆錄，他這才想到車禍當天撿到的3000元，還放在衣褲口袋中。

蕭男做完警詢筆錄後，便將撿到的3000元交給警方，事後仍被依侵占罪移送法辦；蕭男庭訊時難過地道出事發當天的經過，透露他撿到錢的當天，騎車載孕妻前往派出所途中發生車禍，妻子及腹中胎兒不幸辭世，他一時之間慌了手腳，為了辦理妻子的後事，才忘記還沒將錢送去派出所。

當天也有到庭的蔡姓女失主，聽到蕭男的說詞後，一度哽咽地替蕭男向檢方求情，強調她相信蕭男是真的忘記歸還，沒打算對蕭男提告，而蕭男也當庭向蔡女致歉；檢方勘查蕭男提出的就診紀錄及孕妻的遺體相驗單據後，採信他的說法，認定他沒有侵占的犯意，給予他不起訴。

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