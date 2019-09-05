自認「不受酒精影響」 設計師撞死23歲台大研究生遭訴

2019-09-05 22:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕44歲林姓設計師去年10月與朋友聚餐喝酒，自認不受酒精影響、尚可開車返家，卻貿然違規左轉，先撞上對向直行就讀台大研究所的23歲機車騎士，又失控撞上正在停等紅燈的張、潘姓機車騎士，台大研究生因顱內出血送醫搶救仍傷重不治，而林男呼氣酒測值高達0.7，新北地檢署今依酒駕致死罪將林男起訴。

起訴指出，去年10月5日晚間6時許，跟友人在西門町日本料理店喝酒後，晚間11時許仍開著休旅車返家，行經新北市泰山區新北大道與泰林路口時違規左轉，撞上剛載女友回泰山家，準備折返回台北市路上的台大研究所學生，致使研究生人車倒地，受有顱骨骨折、硬腦膜下出血、臉骨多處骨折等傷害，緊急送醫搶救後，仍於翌日下午宣告不治；休旅車隨即又失控撞上待轉區的21歲張姓與潘姓騎士，幸好2人僅有肢體擦傷並無大礙。警方獲報後到場，對林男進行酒測，發現林男酒測值高達0.7毫克，依涉犯過失傷害致死、公共危險等罪將他送辦。

開庭時，林男坦承酒後開車，檢方認為，林男酒駕造成23歲研究生死亡，害林男父母家庭破碎，承受莫大痛苦，林男雖有意和解，未被家屬接受，建請法院量處適度之刑，以昭公信。

而林男撞傷張、潘姓騎士，涉嫌過失傷害罪部分，因林男已與兩人達成和解獲撤告，檢方因此予以不起訴處分。

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