金門牛撞「牛」！大黃牛路旁竄出攔腰怒撞白色轎車

2019-09-06 12:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門黃牛撞鐵「牛」！1名李姓男子昨天傍晚下班，駕駛俗稱「牛頭牌」的豐田轎車，行經金湖鎮瓊徑路往夏興村方向，遭路旁一隻黃牛莫名竄出，好像「對準目標」般，狠狠攔腰直撞，不僅車門凹陷，整個車子向右橫移，差點波及一旁的摩托車騎士，幸未造成人員傷亡；金湖警方據報，正展開「緝兇」任務。

李姓車主說，「當時真的被嚇了一跳」、「也傻了」，事發當時，右後方還有1輛摩托車經過，被撞及的瞬間，也擔心車子是否會因此側撞到摩托車。事發後，有熱心駕駛人提供行車紀錄器畫面，大黃牛好像「行刺」般的對準白色車輛衝撞，在影片中全都露。

畫面上傳臉書，引發網友熱議？「還好白車救了歐都賣騎士！功德無量」、「蠻牛」、「可能過2天就變牛肉麵、牛肉乾」、「我上次在同樣的地方也差點被牛撞」、「這比中樂透的機率還低」，更有眼尖網友發現：「牠還肇事逃逸」。

民眾反映，金門處處可見牛羊放牧，連馬也在戶外放養，過去曾多次發生牛、車爭道事故，希望警方出面整飭。

李姓車主說，這輛車才買不到3年，對於愛車遭撞心疼不已，今天上午已將車輛送去車廠估價，並期盼警方早日找到飼主。

縣警局金湖分局表示，警方正對肇事路段展開清查，將儘快找出飼主以釐清責任。

湖警表示，依道路交通管理處罰條例第84條：「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，可處所有人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。」另社會秩序維護法第70條第2款：「畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。」警方強調，動物之所有人必須負擔相關交通事故之刑事及民事損害賠償責任。

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