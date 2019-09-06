甄選教師動手腳 台藝大前校長判刑1年6月

2019-09-06 17:51

〔記者王定傳／新北報導〕台灣藝術大學2013年1月進行舞蹈系專任教師徵選，曾獲國家文藝獎的知名現代舞者姚淑芬排名第一卻落榜，第二名「張婷婷TTCDance」舞團藝術總監張婷婷卻獲錄用；事後發現，當時的校長謝顒丞與系主任吳素芬，涉嫌竄改「擬聘建議表」導致姚女落選，吳女已被判刑1年4月，新北地院審理後再判謝顒丞1年6個月徒刑。

2013年1月，台藝大甄選舞蹈系專任教師，共有5名應徵者，甄試評分結果，第一名為姚淑芬的92.4分、第二為張婷婷的87.2分；同年3月，由吳素芬召開系教評會初審審議教師聘任案，決議依成績順位製作「擬聘建議表」，送交院教評會複審，複審亦維持把姚淑芬排在第一順位，再轉給謝顒丞核示，準備再送校教評會決審。

檢方調查，謝顒丞卻涉嫌要求吳女將「擬聘建議表」上的「順位欄」竄改成「面試序號欄」，並註記「本系沒有依順位排序，敬請鈞長勾選」等文字。

謝顒丞隨即在「校長核示」欄批核：「經諮詢吳主任三位面試者均很優秀，惟必需該系講師比例問題，因此此次聘以張婷婷助理教授為第一人選。顒丞0318」等內容，並直接勾選張婷婷，使校教評會誤認並未依優先順位排序聘用教師，最後以投票決議，導致姚淑芬落選。

吳女涉偽造文書部分，一、二審法院已依偽造文書判她徒刑1年4月，謝顒丞否認犯行，法院不採信，認為他身為校長，竟與吳女變造「擬聘建議表」，由謝顒丞圈選特定人選，損害該校教師聘任正確性、妥適性及告訴人權利，亦影響學生受教權，判刑1年6月，可上訴。

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