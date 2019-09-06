毒蟲拉K騎車害警殉職 法務部：毒駕零容忍

2019-09-06 12:11

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆男子王耀德拉K後騎車，害死新北勢汐止警分局警員薛定岳，引發公憤，但因通過平衡測試，恐難以用刑法中的吸毒致不能安全駕駛制裁他，對此，法務部表示，我國毒駕採取零容忍政策，只要一發現毒駕，就可用「道路交通管理處罰條例」裁罰，最重可罰到12萬元。

法務部解釋，依照道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款規定，汽機車駕駛人若吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品而駕駛汽機車，將依所駕為機車或汽車，分別科1萬5千元以上9萬元以下或3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管汽機車及吊扣駕照1至2年，若因而肇事致人傷亡，亦分別吊扣或吊銷駕照，這就是採毒駕零容忍的行政罰。

法務部指出，毒駕除了行政罰之外，亦有刑事處罰，依照刑法第185條之3第1項第3款規定，服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛，而仍駕駛動力交通工具者，將科處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，因而致人於死或重傷者，亦分別科處3年以上10年以下或1年以上7年以下有期徒刑。換言之，只要毒駕行為，達到致不能安全駕駛程度，亦應負擔上開刑事責任。

法務部強調，我國刑法有關毒駕行為，依個案具體判斷行為人是否「致不能安全駕駛」，與先進國家例如德國、日本係採取相同的立法方式，至於有些國家不論是否「致不能安全駕駛」，均將毒駕行為列為成罪之立法模式，例如美國境內有10個州是如此規範，惟是否所有毒品或藥物都在法律規範內，或是限於某些明訂的毒品、藥物，各州仍有不同規定；又如英國，則是以血液、尿液被檢出特定毒品濃度超過一定標準，始構成刑事責任，跟酒駕一樣設定閾值，超過閾值就要處罰。所以世界先進各國對於毒駕行為構成刑責之立法例，不盡相同。

綜上，法務部認為，我國針對毒駕行為，不論在道路交通管理處罰條例或刑法，現行法均有處罰規定，並無輕縱情事。而對於毒駕行為之刑事責任，是否參酌上開英美等國立法例，針對「致不能安全駕駛」之要件再作修正，會持續蒐集各國立法例及聽取專家學者意見，並廣為傾聽民意，審慎評估積極研議。

法務部呼籲，民眾切勿有毒駕行為，除了害人害己，若構成刑事責任，檢察機關也將從重、從嚴依法追訴，絕不寬貸。

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