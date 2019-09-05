他山之石／美採有毒品反應就送辦

2019-09-05

〔記者吳政峰、吳昇儒／綜合報導〕我國目前對毒駕的立場較像德國，嚴格要求須有外顯的不能安全駕駛行為，才可動用刑法處罰，但美國鑑於毒駕危害性高，不少州已改成零容忍政策，比如內華達、亞利桑那、明尼蘇達等州；另外，也有國家採取「閾值」，也就是跟酒駕一樣，毒品濃度超過一定數值就移送法辦。

我國可否比照酒駕設定「閾值」？司法實務界比較傾向會有難題，認為國外對於毒駕閾值的研究，多採驗血，也就是血液毒品濃度到達多少時就不能安全駕駛，而我國多採驗尿，血、尿數值間無法類推適用。此外，毒品百百種，難以全部設定閾值，再來是財務面而言，驗毒所費不貲，一項要價3000元，10項高達3萬元。

反對毒駕零容忍的一方認為，毒駕放在公共危險罪，顧名思義是要處罰公危行為，如果改成零容忍，對開車者驗出毒品陽性反應即法辦，恐違背立法意旨。

主管刑法的法務部，為了毒駕立法問題，曾邀集專家學者討論是否採零容忍、也就是只要驗出毒品，不論濃度多寡均須處罰，但部分與會者反對；法務部說，至今仍無共識。但司法實務界以外的不少學者、立委或民眾，許多人都認為不應再輕縱毒駕。警察大學博士生林書立日前就為文指出，毒品會造成交感神經興奮等情，即使藥效已退仍會因為造成幻覺，以致出現毒後失控等狀況；林認為，毒駕必須零容忍，一旦檢出就應認定觸犯公共危險罪。

毒駕判決案例

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