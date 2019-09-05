高屏舊鐵橋下驚見婦人溺斃 警協尋家屬

2019-09-05 18:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕下個月即將施放國慶煙火的高屏舊鐵橋下，昨天發現一名婦人溺斃，附近留下一部紅色小折，由於沒有任何證件，警方請民眾幫忙尋找家屬。

屏東警方說，昨天上午在屏東市河濱公園高屏舊鐵橋下方發現一名年約50至60歲的婦人，穿著粉紅衣服、黑色長褲、運動鞋溺斃在橋下，附近找到一台紅色折疊腳踏車，由於最近高屏地區經常下起雷陣雨，婦人如何落水溺斃，尚無法查明，身上也沒有任何證件。警方已報請檢察官相驗，也公布婦人所騎的紅色小折，希望知道訊息的民眾能夠幫忙找到家屬，釐清情況。

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