變換車道要打方向燈！他不打爽爽左切右切 80公尺吞2張罰單

2019-09-05 19:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒看錯！彰化縣有民眾同時收到2張罰單，竟然2張罰單只相隔了1分鐘，只相差了短短80公尺，違規原因是開車「變換車道未使用方向燈」，兩張罰單的代價就是1800元！

彰化縣和美警分局第五組表示，這2張罰單是根據檢舉民眾所提供的連續影像，違規人在7月間上午9點左右，駕駛自小客車行經和美彰美路4段，往彰化市方向前進，2次違規不能視為同一行為，經過審核後，開出2張罰單。

警方指出，根據檢舉人提供的影像，違規人第一次是在彰美路4段290號餐廳對面違規，當時是在未打方向燈前況下，就從外側車道切到內側車道；第二次是在彰美路4段253號車行前，未打方向燈，就從內側車道切到外側車道；兩次變換車道，都沒有打方向燈的事證明確。

警方強調，根據道路交通管理處罰條例規定，自小客車變換車道未使用方向燈的話，將開罰900元，而2張罰單就是開罰1800元。

警方呼籲，用路人開車上路就要遵守交通規則，變換車道記得要打方向燈，這是為了確保自己的生命安全。

不過，也有民眾認為，開車短短80公尺，就先左切又右切，連續2次變換車道，又不打方向燈，難怪會被檢舉開罰；但也人覺得，2張罰單只相隔了1分鐘，違規地點只相差了短短80公尺，這樣就開2張罰單，這個處罰也太痛了。

但也有民眾強調，現在檢舉人都是用行車記錄器連續影像來具名檢舉，檢舉事證都非常完整，開車上路還是要守法，才不會讓荷包大失血。

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