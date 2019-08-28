被控逼車吃1萬8紅單 法官消單原因是...

2019-08-28 07:24

〔記者鮑建信／高雄報導〕劉姓男子駕駛自小客車，行經高市成功路，為閃躲機車而變換車道，卻被檢舉逼車裁罰18000元，他不斷喊冤，高雄地院開庭調查，認定沒有逼車重大違規，還他公道。

據了解，去年8月18日晚上，劉男開車行經成功一路，被民眾檢舉「任意以迫近迫使他車讓道」，遭開罰單18000元，但他認為當時行駛右車道，有台摩托車突然逼近右側，本能反應馬上往左側閃，實在屬無心之過，檢舉人在左後方無法實際了解前車車況情形，向高雄地院提起行政訴訟。

被告交通局指出，經檢視採證影片，劉車自慢車道變換至快車道時，檢舉人不願禮讓而按鳴喇叭示警，他卻仍執意三度變換車道，迫使檢舉人車輛向左偏行被迫讓道，其有「 任意以迫近迫使他車讓道」的違規行為，至為灼然。

承辦法官勘驗光碟影片，劉未打方向燈，往左切入快車道時，並未禮讓檢舉人車輛先行，貿然切入的結果，阻礙遲滯了檢舉人車輛行進，但因過程發生短短5秒內，危害持續時間不長。

此外，劉車原行駛在路幅較窄的機車優先道，與右方停車格的車輛相當接近，往左切時遭檢舉人按鳴喇叭，劉車有頓一下往右偏回，可見劉也有猶豫，只是礙於機車優先道較窄，最後還是選擇變換車道，過程並無持續不斷逼車的情形，至多有未打方向燈、未禮讓左方直行車的過失，不能認定有故意逼車的重大危害交通安全行為，判決交通局敗訴，上訴中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法