女兒房太亂 媽媽裝密錄器意外逮到老公「妖精打架」…

2019-09-05 13:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓媽媽去年發現年幼女兒的房間凌亂，棉被被移動移位，毛毯上還有血跡，她偷偷安置隱藏式攝影機（俗稱密錄器），卻驚見自己的陳姓丈夫，與昔日的情婦林女，在女兒房內「妖精打架」，氣得一狀告上法院，陳男不否認通姦，林女卻辯稱說，錄影畫面的女人不是她，不過，法院認為錄影中的女子身材與容貌都與林女相似，不採信辯詞，再加上林女已有與陳男通姦的記錄，累犯應加重量刑，依妨害家庭罪判刑4月，可易科罰金12萬元確定。

判決書指出，林女（已離婚）與陳男在2013年間，於汽車旅館發生性關係，兩人還拍攝性愛錄影，林女並多次打電話騷擾元配張女，撥通電話不說話，隨即掛斷，事隔2年後，陳男之妻張女於2015年1月，意外於電腦中見到錄影，法院依妨害家庭罪，判處林女徒刑2月，可易科罰金6萬元。

2017年底，張女發現年幼女兒的房間（女兒房）凌亂，她每天送女兒上課後，會整理女兒房間，之後外出工作辦事，晚上再接女兒返家，女兒房床上棉被卻於白天無端移動，遂買了密錄器安裝在冷氣下，2018年2月1日，丈夫陳男到香港，她卻發現女兒房毛毯有血跡，2月8日又發現女兒房物品易位，她檢視錄影畫面，驚見「妖精打架」，丈夫與林女在女兒房內發生性關係。

張女此時才得知，女兒房間凌亂且棉被移位，都是林女與丈夫搞的鬼，毛毯的血跡鑑定是林女的，更讓張女憤怒的是，陳男於2月1至4日到香港，林女竟陪著去玩，2月8日兩人又跑到女兒房「妖精打架」，氣得再度控告林女妨害家庭。

台中地院審理時，林女答辯說，張女偷拍陳男與女人的床第私事，侵害隱私權，錄影無證據能力，法官卻認為，張女懷疑林女經常進出她家，又見女兒房物品移位，才會安裝密錄器，目的是維護自己權益，不是漫無目的對陳男生活作息全盤監控，判決林女徒刑4月，可易科罰金。

林女上訴二審，辯稱案發時她在公司上班，錄影內的女子不是她，不過，台中高分院認為錄影中的女子，身材容貌都與林女相似，陳男也承認畫面鍾男女是他與林女，據此駁回上訴，全案判決確定。

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