偷腥誤傳淫照挨妻告 竹科大地主收回數億房產報復

2019-09-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕LINE錯誤轉傳，換來家庭的破碎！

竹科陳姓大地主偷吃脫逃越籍女移工還拍淫照，一個沒注意，將淫照誤傳給妻子吳女，吳女怒告陳男通姦，陳男疑為報復出重手，將暫寄吳女名下、位於竹科周遭的數億元高價房地，全數提告收回後，進一步提訴訟，想要回加拿大變賣的房地產，新竹地院認為賣屋款項是陳男所有，判吳女歸還台幣4700萬元。

陳男被依通姦罪判刑6月

55歲陳男2017年3月間，將自己與女移工的性愛照，用LINE誤傳到48歲妻子吳女的手機，吳女對兩人提出妨害家庭刑事告訴，新竹地院依通姦罪判處陳男6月徒刑。

據了解，「身價上億」的吳女發現老公偷吃女移工後，氣得離家出走，下落不明，陳男憤而向新竹地院提告請求履行同居勝訴。

吳女指出，先生之後為了報復，陸續對她提出民刑事訴訟，要求她返還先前贈與的財產。

陳男首先將大批當初以吳女名義登記，位於竹科周遭價值數億元高價房地，全數提告收回，新竹地院一審勝訴，案由吳女上訴到最高法院審理中。

另外，陳男2002年與吳女從加拿大返台定居後，出售當地房產得款約合台幣4700萬元，陳男事後發現竟被吳女匯至其他銀行，提告要求返還。

吳女說，1995年結婚時她已懷孕，當時陳男及其祖父母很高興，並說每生一個小孩就會送她房子、土地、現金等，她7年間陸續為陳男生下5名子女。

吳女表示，10多年前陳男出售土地獲利台幣2億5千萬元，曾將其中1億元贈與給她，後來陳男又以投資土地為由挪用該筆款項，並稱將來會還給她，卻沒有還。

吳女指出，銀行帳戶內存款，是陳男感謝她婚後對家庭的貢獻，以及長年為家庭付出辛勞的贈與，更是她老年生活的保障，並非陳男的財產。

不過法官調查，銀行帳戶戶名雖為吳女，然款項既為陳男所有，吳女未經陳男同意提領使用，應認具有不法性及欠缺法律上原因，已構成侵權行為及不當得利，判吳女應返還台幣4700萬元。

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