繼承天價遺產黑道覬覦 陳家兄弟舉家躲國外

2019-09-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓大地主偷吃被老婆提告，陳也提告要將登記在老婆名下的上億房產討回；據了解，陳男與胞兄繼承祖父在竹科周遭的龐大地產，兩兄弟曾遭黑道垂涎想分一杯羹，事後更落得遭詐賭、恐嚇、逼債、跟監等慘事，致兄弟倆被迫舉家避走澳洲、加拿大，檢警談起當初偵辦這起案件時，直說情節比電影還曲折離奇！

承辦檢警回憶，2006年間，陳男兄弟繼承祖父龐大遺產，其中有一棟大樓租給黑道經營酒店，兄弟倆的財力因此遭覬覦，黑道自2006年底開始，多次邀約兩人到酒店喝酒，兄弟不堪其擾，數次赴約想應付一下，又被黑道藉口要借錢，兄弟倆嚴詞拒絕，黑道遂決定設局，2007年2月某日以調降酒店租金改訂租約為由，要兩兄弟赴約，當天陳男剛好有事，由哥哥單獨前往。

陳兄一上樓，狙擊手即手持AK-47長槍，瞄準1樓酒店外車上的妻兒，並在桌上擺放4支手槍，嚇得他不敢反抗。

隨後他被灌酒，酒中早已被摻入安眠藥、鎮定劑，喝完隨即不省人事。黑道則在桌上擺放一個碗公，內置4 個骰子，預備好空白本票，等他一醒來，在場人即詐稱方才擲骰子下賭，他賭輸7870萬元，立馬逼簽本票。

陳兄害怕黑道上門討債，幾天後舉家避走澳洲。黑道見他落跑，轉向弟弟陳男施壓，派大批黑衣人至陳男住處「堵人」，甚至尾隨陳男妻子進入電梯恫嚇，企圖逼陳男現身。

隔天陳男開車載家人外出用餐，剛從地下停車場駛出，即遭3部坐滿黑衣人的小轎車尾隨，一路跟上高速公路，陳男打110報警，警方在苗栗交流道救援，才得以擺脫黑衣人，陳男及其家人嚇得半死，當晚就舉家搭機逃往加拿大。

據了解，與陳男共患難，且為他生了5個孩子的妻子吳女，滿心以為返台後能與先生平安共度餘生，沒想到先生竟偷吃，讓她萬念俱灰，決定上法院討回公道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法