誤傳偷吃越傭照給正宮 竹科大地主挨告 展開報復陸續收回土地、鉅款

2019-09-03 00:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一個錯誤的LINE轉傳，換來家庭的破碎！

竹科陳姓大地主偷吃脫逃越傭，還拍淫照，竟不小心誤傳給老婆，被正宮怒告與小三通姦；此後，陳男疑為報復，不斷透過律師，將先前暫寄妻子名下的現金、土地一樣樣拿回來，還對妻子提起多件民刑事訴訟，陳男先前在加拿大變賣房地產的200萬元加幣（約合台幣4700萬元）被新竹地院判決應由妻子歸還陳男。

陳男與哥哥繼承祖父在竹科周遭的龐大地產，兄弟曾遭黑道垂涎想分一杯羹，事後更落得遭詐賭、恐嚇、逼債、跟監等慘事，導致兄弟倆被迫舉家避走澳洲、加拿大，後來陳男才將加拿大房地產賣掉，得款200萬元加幣都存在妻子戶頭，沒想到後來竟被妻子轉走。因此陳男怒告妻子歸還這200萬元加幣。

妻子吳女說，1995年結婚時她已懷孕，當時陳男及其祖父母均相當高興，並說若每生一個小孩就會送她房子、土地、現金等，此後7年間陸續為陳男生下5名子女，銀行帳戶內存款是陳男為感謝她婚後對家庭的貢獻，以及長年為家庭付出辛勞的贈與，更是她老年生活的保障，並非陳男的財產。

2017年3月她發現先生與越傭通姦外遇情事，陳男LINE誤傳自己手機拍攝與越傭性愛照片到她手機，夫妻因此發生爭執，她對先生與該名越南籍女子提出妨害家庭刑事告訴，新竹地院依通姦罪將陳男判刑6月，先生為了報復才陸續對她提出民刑事訴訟，要求她返還先前贈與的財產。

吳女說，10多年前陳男因出售土地獲利2億5千萬元，曾將其中1億元贈與給她，後來陳男又以投資土地為由而挪用該1億元款項，並稱將來會還給她，但後來也沒還。

法官調查，銀行帳戶的戶名雖為吳女，然款項既為陳男所有，吳女未經陳男同意提領使用，應認具有不法性及欠缺法律上原因，已構成侵權行為及不當得利，因此判吳女應返還加幣200萬元。

吳女發現老公偷吃越傭後，氣得離家出走，下落不明，陳男向新竹地院提告請求履行同居勝訴。事後陳男出重手，將大批當初借妻子名義登記的竹科周遭價值數億元高價房地，全數提告收回，新竹地院一審勝訴，目前全案上訴最高法院。

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