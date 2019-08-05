罕見！元配逮小三幫老公口交 檢方依通姦起訴

2019-08-05 00:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹王姓男子在小三租屋處讓小三口交，元配事後發現，反而被王男痛打一頓，憤而提告，新竹地檢署認為，雖然刑法通姦罪的構成要件是性器官結合，但配偶讓人口交或幫人口交，不僅不容於夫妻情感與法律規範，也違反關於夫妻間忠誠義務、婚姻、家庭制度及社會生活秩序，仍依通姦罪嫌起訴，實務上相當罕見。

檢警調查，去年5月王男在阮女租屋處內，由阮女以口含方式吸吮王男生殖器，事後妻子得知，質疑王男外遇一事，雙方發生口角糾紛，王男竟徒手毆打妻子頭部及頸部，並將她推倒在床上多處擦傷。去年9月夫妻再因外遇之事發生口角糾紛，王男揮拳打傷妻子左眼、全身與四肢多處擦傷瘀傷。事後妻子怒告2人通姦、王男傷害。

檢方認為，刑法第239條關於通姦罪及相姦罪的構成要件，客觀上原本並不限於男女間性器接合，以夫妻間互負忠誠義務，如配偶以外之人口含配偶性器，或他人以性器供配偶吸吮，以一般事理、人性觀之，不僅不容於夫妻情感與法律規範，也違反關於夫妻間忠誠義務、婚姻、家庭制度及社會生活秩序。

況依當今社會就傳統對個人性別傾向差異的漠視及不當區隔、限制，已然日趨正視及尊重，已經不光是以生理器官來區別男女性別關係，而足以侵害此立法目的的態樣所在多有，則其與配偶以外者藉口交、肛交等，以男女性器接合以外方式的性行為，客觀上如果堪認為已經侵害夫妻雙方互負忠誠義務，而致生妨害婚姻、家庭制度及社會生活秩序者，就應認為合於通姦及相姦罪構成要件，高等法院高雄分院也有相同見解。因此檢方依通姦罪嫌起訴2人，並另依傷害罪嫌起訴王男。

法界人士指出，以往院檢對於通姦罪的認定，都以性器官結合為依據，如今同性婚姻都已經合法，檢方認定以不同的性行為態樣，來決定是否背叛夫妻的忠誠義務，的確是很前衛的見解，但能否得到法院的支持，仍須視後續判決結果而定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法