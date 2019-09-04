毒轟趴致死 「土豪哥」朱家龍判刑2年10月定讞

2019-09-04 17:27

〔記者張文川／台北報導〕「土豪哥」朱家龍2016年12月在北市「W飯店」舉辦毒趴，郭姓女模因混用多種毒品而喪命，高等法院更一審認定郭女體內驗出PMA等高濃度毒品，乃長期服用該毒品，其致死與朱家龍等提供毒趴及死亡因無關，改以藥事法第83條之一的轉讓偽禁藥罪，輕判朱家龍2年10月、洪聖晏與蔡逸學各2年6月；檢、辯都上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

此毒趴命案，一審台北地院依藥事法轉讓偽禁藥致人於死罪，判朱家龍10年、酒店經紀洪聖晏10年6月、友人蔡逸學10年、鐵工廠小開江哲瑋9年、藥頭張子奕4年2月徒刑；高院二審仍依轉讓偽禁藥致死罪，判朱家龍10年、洪聖晏10年6月、蔡逸學10年，江哲瑋6年半、張子奕9年。

最高法院將江哲瑋、張子奕判刑定讞，朱家龍、洪聖晏、蔡逸學發回更審；高院更一審今年4月認定朱等人所供毒品與郭女死亡無因果關係，變更法條輕判。朱已收押785天，逾2年2月，更一審判後獲100萬元交保，剩餘刑期只剩8個月。

家境優渥的29歲朱家龍，2016年12月2日日下午，在北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀友人和多名傳播妹到場助興；參與派對的郭姓小模，因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

高等法院更一審認定郭女體內驗出PMAEuthylone、Ethylone等3種毒物等高濃度毒品，是致死濃度的10多倍，但朱家龍等提供的毒品並無這些成分，認定死因是她長期施用這些毒品，與朱家龍等提供的毒品沒有因果關係，因此變更法條輕判。

死者郭女血液、胃內容物、膽汁和頭髮檢體均檢出第二級毒品PMA，血液濃度高達3.778ug／ml，法醫研究所指最低致死濃度為0.2ug／ml，依法醫研究所鑑定意見認定PMA極可能是導致郭女中毒休克的主要因子，其他毒品濃度未達致死濃度，且郭女頭髮自頭皮起6公分均驗出PMA，顯示案發前4個月即持續施用PMA。

更審認定，毒趴的其他參與者都未驗出PMA、Euthylone、Ethylone等3種毒物，因此認定郭女若未施用PMA，即使施用朱家龍等人提供的K他命、毒咖啡包等物，不致死亡，其死亡和朱等人無因果關係，朱等人也不能預見郭女有死亡結果。

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