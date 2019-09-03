投資「魟魚養殖」吸金2000萬 連收3個女會計當小三

2019-09-03 16:37

〔記者 邱俊福／台北報導〕40歲黃姓男子涉嫌以「麗鑫集團投資代操公司」名義，透過網路佯稱投資「百家樂代操」、「比特幣代操」、「魟魚養殖」等項目，招募會員，非法吸金，而警方初步清查，去年至今會員300多人，非法吸金達2000多萬元，還發現，已婚黃男情史豐富，受害會員中，有3名女子轉成會計，先後甘心變成小三，其中1人還生了1名兒子。刑事局偵一大隊今宣布偵破，逮黃等18人送辦。

警方調查，該集團旗下分別成立「麗鑫」、「寶麗鑫」、「雲頂」等公司，使用老鼠會方式，自去年1、2月迄今，以投資魟魚養殖等項目，透過臉書網頁、band通訊軟體，吸引不特定人加入LINE ID投資群組，以謊稱每月可獲取本金的20%報酬，如推薦下線投資，推薦獎金為本金的8%方式招募民眾投資。

特別的是，警方偵查過程中，發現黃男雖已婚，吸收的林姓、曾姓與黃姓女受害會員，先後跟他交往，變成男女朋友，情史豐富。

近期，有會員因投資後拿不到報酬，發現受騙，向警方報案，警方據報後經數月偵查及蒐證，上月底將黃嫌，以及會計、幹部等18人查緝到案，查扣汽車1台、投資契約書、筆電、存摺、收支簿、手機、全聯禮券等大批贓證物；全案訊後依詐欺、銀行法罪嫌移送檢方偵辦。

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