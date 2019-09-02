陳風廷涉違法吸金27億逃亡 拖累老爸及業務員等16人被起訴

2019-09-02 13:06

［記者楊政郡／台中報導］彰化縣政府列冊低收入戶，搖身一變成執夢國際公司執行長的陳風廷，利用父親小藝品店，以投資骨董吸金在先，再花數千萬誆稱擁12輛超跑，包括要價數千萬的「義大利神獸」，以富二代之姿開記者會鼓吹投資，保證獲利，近兩百人受害，2017及2018年2年間就非法吸金逾27億，中檢今天依銀行法、組織犯罪條例等罪起訴陳風廷父親陳傳志及幹部、業務人員共16人，陳風廷則潛逃，另案通緝。

起訴書指出，2016年間才滿20歲的陳風廷，父母離異後與母親住彰化，利用其生父陳傳志開設的御家一品軒商號，賣一些小藝品母子維生，還是彰化縣政府列冊低收入戶，但陳風廷從2016年以對外佯稱經營高價骨董買賣，推出以骨董為投資標得的投資案，每投資5萬元一單位，保證月息3至5％，找來一些不知來歷的骨董擺設，吸引不少信眾投入，但這的標的物不夠時尚、不夠吸引力，陳風廷以富二代之姿，設立空頭的府京建設公司、執夢國際公司，都找生父陳傳志當董事長，他則擔任執行長。

然後以租買方式取得超跑，包刮要價數千萬的「義大利神獸」以洽購分期付款，自付運費方式，從義大利運來台灣開記者會（目前已運回義大利），花了數千萬元以富二代身分出現記者會上，然後陸續推出超跑租賃吸金，確實吸引到許多真假富二代投入。

陳風廷推出每5萬元一單位，保證月息4％至6.5％；再推出超跑買賣、藍寶堅尼短期車案、法拉利ENZO車案、限量小股車隊案、蘭寶堅尼酒案等，都是根據被害人喜好來推出，都是保證月息3至5%，後來還推出汽車修配城專案、員工專案、客戶專案、周年慶專案、過年專案、票貼專案等，被騙最多金額達2000萬元，也不乏被騙幾百萬、上千萬者，今年初停止出金落跑，據風聞陳風廷已逃往中國，其父陳傳志，還有重要幹部毛姓夫妻、丁姓夫妻及業務員等16人，被檢方傳喚偵查，以違法銀行法等罪起訴。

檢方指出目前只清查2017及2018年2年間就非法吸金逾27億，還有2019年及更早之前的吸金部分，數目可能會更多。

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