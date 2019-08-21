找「姐姐」唱尾牙攬客吸金16億 詐團主腦判16年

2019-08-21 14:48

〔記者王定傳／新北報導〕甯嘉科技有限公司負責人曾甯嘉以投資蘋果、三星等新款手機買賣，最高年息280％為誘因，吸引民眾投資，投資大戶贈送百萬賓士車或招待國外旅遊，去年尾牙還找來「姐姐」謝金燕開唱，吸金16億元，曾女還被查出以結婚為由騙取謝姓男網友；新北地院審理後依違反銀行法、詐欺等罪，判她16年3個月徒刑，併科罰金5千萬元。

至於曾甯嘉的姐姐曾桂汶，亦是共犯，法院同時依違反銀行法，判她10年徒刑，全案可上訴。

檢調調查，曾甯嘉自2015年起向民眾佯稱「有跟遠傳電信高層有簽合約」、「姐姐曾桂汶任職於陽明海運，可以從遠傳取得低於巿場價格的蘋果及三星新上巿智慧型手機」，還說向她買手機可以自行銷售賺取差價，無須委由她代銷。

起初，部分投資人先向曾甯嘉訂購少量手機自行銷售，見確能收到手機，掉入陷阱，此時，曾甯嘉便以自行銷售獲利不穩定及有銷售管道可賣得較高價格為由，遊說投資人委由其代銷手機，以獲取較高且固定的利潤，並約定投資期間屆至，若不繼續投資提前1個月告知，本金全數領回。

投資人紛紛掉入陷阱，曾甯嘉為使投資人投入，除不定期舉辦國外旅遊、贈送新上巿手機，獎勵投資達到一定金額以上的投資人外，還會贈送賓士、BMW或保時捷名車給投資手機數量達1千支者。

106年12月中旬，曾甯嘉還成立甯嘉科技公司，舉辦盛大開幕儀式，且邀請模特兒及舞龍舞獅到場表演，使投資人誤認甯嘉科技是手機業績蒸蒸日上的公司，甚至在五星級飯店舉辦尾牙，吸引不少民眾掏錢投資。

去年底，由於開始付不出紅利，為讓投資者安心，甯嘉還砸大錢舉辦盛大尾牙及春酒，不但找黃子佼當主持人，還邀請久未露面的「姐姐」謝金燕在尾牙宴開唱，同場還邀請歌手翁立友、詹雅雯、玖壹壹，但甯嘉仍在2月倒閉，曾女承諾會還錢卻跳票，被害人紛紛出面提告。

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