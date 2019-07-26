小公務員靠這招投資100萬翻成4000萬！ 34歲發大財拋鐵飯碗

2019-07-26 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕PTT股票版知名人物「歐陽大」善於投資，13年來將100萬元滾到超過4000萬，34歲就辭去公務員工作。而他的投資方式全靠著自己做功課，專門押寶在價值被低估的冷門股上。

根據《鏡周刊》報導，歐陽大今年38歲，育有2名稚子。他擅長利用關鍵字搜尋相關新聞，追查產業趨勢，挖掘冷門成長股。13年來把100萬元滾成4000萬。投資獲利後，歐陽大因為不喜歡公家機關環境，4年前辭職拋棄鐵飯碗，在家專心帶小孩。

歐陽大表示，挑選公司投資前，會先看所屬產業是否有成長性。他舉出某支股票為例，表示2017年，他在新聞看到中國極力扶植半導體、面板產業，他認為這樣一定會有建廠需求，所以就從這方面著手，看台灣有哪些在中國蓋科技廠的，結果就發現該支股票。他指出，當時股價大約在80、90元，去聽了該公司的法說會，發現在手案量非常多，他認為有成長空間，於是開始買進，結果在2017年底，股價就漲到200。

歐陽大現在身為人父，通常要到晚間10點哄兒子睡覺後，才有時間做投資功課，一研究就研究到三更半夜，連妻子都曾忍不住對此抱怨。歐陽大透露，他只要在手機、電腦前，就會不停研究新聞資訊。

歐陽大每次只鎖定一檔冷門成長股，等到成為熱門股，人人搶購時才賣出。歐陽大說，只有對公司深入了解，才敢押得多，抱得牢；但是他也坦言，有時候還是會有看走眼的時候。歐陽大也提醒，短期漲跌都是一時的，要對公司持續追蹤，如果當初買進的理由消失了，「該停損也是要做」。

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