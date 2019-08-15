億圓富吸金45億 多名副總重判

2019-08-15 16:58

〔記者王定傳／新北報導〕億圓富投資控股公司吸金45億元，新北地院去年已判處多名被告重刑，今再依違反銀行法，判集團研究部副總李金龍11年2個月徒刑，其餘10名副總、業務則被判處2年至11年徒刑，僅1人獲得緩刑，全案可上訴。

檢調調查，自稱「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」的集團總裁周瑞慶等人，藉由召開說明會授課、參加旅遊等過程，向參加者誆稱億圓富擁有眾多子公司、未來將上市上櫃，營造集團規模龐大、欣欣向榮、公司體質健全、前景看好等假象，以「股票質押」、「聘用投資人為顧問，給付顧問費名義」等名義，向民眾吸金。

檢方於2017年起訴集團執行長兼講師陳東豐、總顧問吳松麟等人，2018年8月間，新北地院先依違反銀行法判人頭負責人、董事等1年9月至3年8月不等徒刑。同年11月，再依違反銀行法，判集團執行長兼講師陳東豐11年徒刑，總顧問吳松麟10年4月徒刑，其餘9名業務副總經理及業務處經理，則被判處2年至10年10個月不等徒刑，有1人獲得緩刑。

李金龍等11名副總、業務也涉入吸金，且金額高達38億元，新北地院判定李金龍犯罪所得229萬，被判刑11年2個月徒刑；副總蔡尚苑犯罪所得40萬，判刑10年；副總賴金鑫犯罪所得55萬，判刑10年4月；副總簡麗珠犯罪所得252萬餘元，判刑10年6月、副總黃子窈犯罪所得250萬，判刑10年10月。

副總黃雁宸犯罪所得150萬元，判刑10年6月；副總夏子茵犯罪所得380萬，判刑11年、副總林麗令犯罪所得225萬餘元，判刑10年6月；副總陳國楨犯罪所得161萬，判刑10年8月；副總陳進村因認罪主動繳回犯罪所得獲得緩刑，經理蔡豐益雖認罪繳回所得，但因企圖影響證人，仍判刑2年。

至於自稱「台灣巴菲特」、化名「陳子龍」的集團總裁周瑞慶原本在逃，現已落網被起訴，不過，新北地院認為周瑞慶涉案部分與高雄地院審理中的案件，屬同一案件，判決公訴不受理，檢方不服上訴，高等法院已將原判決撤銷，目前上訴至最高法院。

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