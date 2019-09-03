淡江女大生離奇溺斃百齡橋下 檢方偵辦結果出爐！

2019-09-03 17:10

〔記者溫于德／台北報導〕淡江大學魏姓女學生今年3月中離奇溺斃百齡橋下溝渠，30公尺外還有16歲袁姓少年躺在草地意識不清，案經士林地檢署逾半年時間偵查，依據血檢報告得知兩人均未吸食大麻，排除吸毒可能，且全案非他殺也非自殺，魏女是因不慎失足掉落溝渠，才意外身亡，全案簽結。

今年3月13日上午6時許，警方獲報有男子躺在抽水站溝渠邊，員警到場將意識不清的男子搖起來，並確認姓袁後，聯絡袁母到場；而袁母趕到現場發現，30公尺外還有1雙鞋，上前查看，驚見魏女陳屍在溝渠內。

檢警後來根據少年與魏女通訊紀錄得知，少年曾告知「我有大麻可以提供」，但案發現場並未找到毒品，不過在魏女住處搜到疑似吸食大麻的捲菸器。

檢方指出，全案經抽血檢驗，顯示兩人血液中均無大麻反應，因此排除吸毒可能，且全案並非他殺或自殺，現場也無外力介入，魏女是因不慎失足掉落溝渠，才意外身亡，日前查無不法簽結此案。

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