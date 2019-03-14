命案疑雲／淡大女與少年同居 她陳屍水溝 他昏迷一旁

2019-03-14

〔記者陳恩惠、鄭景議／台北報導〕台北市昨發生一起離奇的女大學生命案！

少年疑為男友 謊報哥哥身分

士林警分局昨晨獲報去百齡橋下處理男子疑喝醉路倒案，通知路倒男子的母親到場後，警方便離去，不料隔了3小時，男子的母親報案稱，有一女子溺斃在旁邊的抽水站溝渠內，詭異的是，警方二度前往才發現，男子之前謊報哥哥身分，實際是16歲少年，而且溺斃女子是就讀淡江大學資訊傳播系大六的25歲魏姓女學生；據了解，2人疑為男友朋友關係，近兩個禮拜少年還搬進魏女的租屋處同居，命案發生前，2人一同到現場。

警方將少年帶回，發現他手機和魏女有許多呼大麻密語，並在魏女租屋處發現水煙和捲菸器具，初步懷疑2人可能使用大麻過量後，魏女失足落水，而少年則陷入昏迷，魏女落水死亡疑點重重，待調查釐清。

昨清晨6時50分，百齡橋下大南抽水站附近，一名男子躺在散落一地空酒罐的草地上不省人事，員警到場將男子搖起來，他自稱是大學生，警消待男子母親趕到便離開。

到了上午9時46分，警消獲報大南抽水站溝渠內有一具女性浮屍，發現報案的是男子母親，她說不遠處溝渠欄杆旁放著一雙黑色鞋子，上前查看，驚見有人趴在溝渠內，嚇得求助，警消到現場處理，並將浮屍打撈上岸後，找到魏女的學生證。

男子母親說，兒子正值少年叛逆期，好幾天沒回家，曾徹夜不歸，但每天會打電話報平安，她雖不清楚兒子交友狀況，但確定沒交女朋友；員警猛然想起，前一班同事提到，曾到該地處理醉倒男子，當時男子自稱21歲大學生，但婦人又在場稱兒子在少年叛逆期，員警覺得有異，在男子身上找到一張國際學生證，發現他才16歲。

由於少年意識不清，身上無酒味卻又像喝醉，一下子說他與死者魏女是情侶，一下子又說不認識，警方動用2名警員才將身材高壯的少年「拖回」分局，而直到昨深夜他仍昏睡。

警方根據少年手機與魏女的通訊紀錄，他曾告知「我有大麻可以提供」，並找到大麻照片，士林地檢署昨晚發出鑑定許可書，由警方帶少年到醫院抽血檢測。

另外，警方在現場找到超商發票，經調閱監視器畫面發現，少年離家這幾日疑似住在魏女的大南路租屋處，2人12日晚間9時及11時，曾兩度到離案發地點只有3分鐘路程的超商買飲料及食物，2人神色正常，一路談笑風生，因少年意識不清無法製作筆錄，尚無法確認案發經過。

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