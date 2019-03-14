酒吧結識16歲嫩男 甩舊愛同居兩星期

2019-03-14

〔記者鄭景議、陳恩惠、王冠仁、陳心瑜／台北報導〕疑為魏姓女大生男友的16歲少年，上有2名兄長，父親經商出差不在家，少年國中肄業後一度出國留學，目前未就學；魏女在北市松山區一家酒吧工作，少年就住在酒吧附近，可能上酒吧時結識魏女，魏女原有一名交往已久的男友，和少年認識後與男友分手，2人兩個禮拜前開始同居。

淡大校方表示，魏生因延畢2年，目前是大六，這學期出席狀況不佳，選修的體育課、通識課中，體育課只上了一節未再出現，通識課一次都沒出席，因此其他同學都不認識她。

魏女的友人說，魏女與前男友是同學，交往3年多，2人看似關係穩定，還曾一同甜蜜遊紐約，不料前陣子與少年認識後，就與前男友分手，改與少年在一起，近期感情加溫，少年2週前搬進魏女位在大南路的租屋處。

友人說，魏女家境富裕，個性外向，參加熱舞社，常分享跳舞影片，但2年前延畢後，鮮少與同學朋友聯絡，交往的朋友變得比較複雜，對於她捲入毒品疑雲「沒有很意外」。

魏女工作的酒吧表示， 魏女昨天有排班，聽到她身亡的消息很訝異，魏女人緣佳，與同事、顧客互動無異狀，不少同事知道她還在念書，都願意讓她排早一點的班，讓她早點回家休息，以便上課。

魏女的阿姨擔心她的安全，與魏女一同租進大南路的大樓；阿姨表示，最近數次看到少年出入，且好像常邀友人一同到住處開趴，有幾次音樂開得很大聲，整夜未歇，讓她擔心會學壞。

警方到魏女租屋處搜索，搜出少年的數套衣物，還有不少水煙、捲菸器等施用大麻器具，但未找到大麻和其他毒品，毒品來源有待釐清。

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