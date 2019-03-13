淡江女大生陳屍百齡橋下 生前疑與16歲少年開毒趴

2019-03-13 16:39

〔記者鄭景議／台北報導〕今天上午台北市百齡橋下有民眾發現一具女性浮屍，警方調查後發現死者為25歲，就讀淡江大學的魏姓女大生，陳屍現場附近有一名男子和大量啤酒罐，經過警方追查，赫然發現男子其實只是一名國中剛畢業的16歲少年，面對警方盤查個資時謊報哥哥的身份證字號。

據了解，警方發現男子時，男子倒背如流地背出身份證字號，一度讓警方以為他是23歲的大學生，未料，其實袁男背出的根本是自己哥哥的身份證字號，袁男年僅16歲。

據悉，袁男與魏女在士林租屋處同居，兩人在夜店認識，昨晚兩人也與友人相約去夜店開趴，袁男疑似還有吸毒；且袁男有毒品前科，15歲時就曾經吸毒被逮。

目前袁男還昏睡在士林分局偵查隊內，警方表示會持續偵查釐清。

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