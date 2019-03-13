詭異！淡江女大生陳屍百齡橋下 學弟醉倒在旁

2019-03-13 14:10

［記者陳恩惠／台北報導］台北市21歲袁姓男子數日未返家，今天上午被人發現路倒在北市百齡橋下的河濱公園內，身旁有多個啤酒空罐，袁母獲報前往處理，欲攙扶兒子返家時，驚見數公尺外的溝渠裡面竟然有具浮屍，報警清查是名25歲魏姓女子，由於袁男嚴重酒醉不醒，還疑似吸毒，另外，發現魏女和袁男同是淡江大學的學姐和學弟，警方除了連絡魏女在桃園親屬北上外，仍在等袁男清醒後了解雙方的關係，以及魏女為何會溺斃溝渠內。

袁母表示，兒子由於個性叛逆，近來已有數天沒回家，但每天會打電話報平安，今天上午，她接到民眾的來電，表示兒子醉倒在河濱公園內的草皮上，立刻前往處理，由於拉不動昏睡不醒的兒子，卻在不遠處的有欄杆的溝渠旁有雙鞋子，上前一看驚見裡面有人趴在水面上，嚇得立刻報警。

警方初步調查，發現魏女和袁男同是淡江大學的學姐和學弟，一度清醒的袁男卻告知，雙方是在酒吧內認識的男女朋友，相約到河濱公園喝酒，沒交代清楚，袁男隨即又昏了過去，直到被帶回台北市警士林分局偵查隊內，仍是昏迷的狀態；警方正在釐清雙方關係，以及魏女的死因。

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