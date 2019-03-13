花蓮石梯坪撈到浮屍 疑是42歲桃園男釣客

2019-03-13 13:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海巡署東部分署第一二岸巡隊今天上午獲報，在石梯坪風景區有疑似浮屍載浮載沉，海巡人員出動橡皮艇及人員將海上浮屍撈起，海巡人員依死者身上找到的證件，查出身份是來自桃園市42歲方姓男子，但死因為何仍待查。

石梯安檢所上尉所長陳偉翔說，上午獲報到場時，從岸上觀察評估，遺體已無生命跡象，待遺體拉上岸確認，發現遺體已經溺斃多時，初步判斷死亡時間已經有1天。

他說，死者是42歲家住桃園的方姓男子，穿著深藍色帽T 、深色褲子，身上有背包，打開都是以塑膠袋包覆防水的手機證件等重要物品，疑似是釣客；後續將通知家屬，並會同海巡署司法小組及法醫進行驗屍確認死因。（13:26更新）

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