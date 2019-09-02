到宜蘭丟棄大型垃圾竟辯要「回收」 委運業者打臉主嫌

2019-09-02 11:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕謝姓及徐姓、陳姓男子，將新北市兩家廢棄物清理廠無法清運的垃圾，載運至宜蘭丟棄，地點包含私人土地及公有土地、道路；謝到案後辯稱垃圾是「暫置」，還會做回收，但反被李姓、吳姓清理廠業者「打臉」，稱這批垃圾無經濟價值；宜蘭地檢署偵結，將謝男在內的犯嫌、供謝男丟棄廢棄物的地主，及兩家廢棄物處理廠李姓、吳姓負責人等8人起訴，謝因屬累犯，檢方建請法院加重或從重量刑。

頭城鎮烏石港附近公有土地，今年7月被發現有人偷倒壓縮成型的太空包垃圾，環保局稽查人員粗估總重約17公噸，幾天後，冬山鄉第二公路聯外道路，也出現大型太空包垃圾。

兩地垃圾均直接棄置道路旁，散發陣陣惡臭，垃圾外觀相符，懷疑為同一集團所為。檢方接獲通報後，指揮環保局、宜蘭縣調查站、宜蘭縣刑大組成專案小組介入偵辦。

檢方調查，新北市李姓、吳姓業者經營的廢棄物處理廠，因廠區待送焚化爐廢棄物過量，被新北市環保局要求改善，但李男、吳男卻找上謝男處理；謝以每公噸3500至4000元代價，指揮徐姓、陳姓員工將廢棄物載送至宜蘭棄置。

起訴書指出，謝在宜蘭找上許姓、周姓、游姓等地主，以1萬元至8萬元代價，要求3人提供土地供他回填廢棄物，總計在員山鄉、冬山鄉、頭城鎮等4處土地，回填近350公噸廢棄物。

謝男到案後辯稱，這批廢棄物只是「暫時」堆置，未來要用於資源回收使用，並不是惡意傾倒；但李姓、吳姓廢棄物業者到案後「打臉」謝男，稱他們是經謝男指示，將垃圾壓縮後再運輸，資源回收物經壓縮，無從分類，無任何經濟價值。

謝姓、徐姓、陳姓男子，未領有廢清物清理執照，卻從事廢棄物清理，被檢方起訴；其中謝男曾受有期徒刑執行完畢，因5年內再犯，且還以「資源回收」為由卸責，檢方向法院建請加重其刑，並從重量刑，以儆效尤。

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