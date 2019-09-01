癡漢亂摸2捷運妹子 囂張譙警察三字經

2019-09-01 13:39

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名女子小婕（化名）今年初搭捷運，遭徐姓男子摸屁股，當場喝止蒐證，徐男竟把狼爪伸向另名女乘客小妤（化名），亂摸她的大腿，兩名被害女氣得報警擒狼，未料，徐男囂張地對趕來處理的員警爆粗口，大罵三字經，士林地院日前依違反性騷擾防治法判刑4月、侮辱公務員罪判拘50日，均可易科罰金。

今年2月間，小婕搭乘捷運淡水線往北投方向，行經民權西路站時，突然覺得臀部上有異物，低頭一看赫見徐男的手掌正貼在她的屁股上亂揉，嚇到大聲喝止，徐男才悻悻然離去，轉向其他車廂尋找獵物。

小婕拿出手機尾隨蒐證，發現徐男轉把鹹豬手伸向小妤的臀部與大腿，行徑惡劣，立刻通知捷運保全，請他們協助報警，並聯合小妤兩人攔住徐男，要他說清楚。

徐男不但沒悔意，還和兩女大吵一架，見兩名員警獲報趕來，更是暴怒，大譙三字經洩憤，然後就警方以現行犯身犯帶回派出所送辦，徐男這才知道事態嚴重，承認犯行。

士院指出，性騷擾與侮辱公務員犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，審酌他為滿足己身私欲，竟先後趁小婕與小妤來不及抗拒之際，分別襲臀與大腿，顯然未能尊重他人身體之自主權利；又因不滿員警到場處理，又侮辱依法執行勤務員警，藐視公權力，妨害國家公務之順利進行，所為實不足取。

不過，士院認為，徐男已坦承犯行，綜合相關事證後，認性騷擾應判刑4月、得易科罰金12萬元；侮辱公務員判拘50日、得易科罰金5萬元。均可上訴。

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