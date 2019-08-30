性侵達2年！台南「狼叔」入侵校園 至少5男童受害

2019-08-30 12:58

〔記者萬于甄／台南報導〕台南驚傳校園安全拉警報！一名10歲男童小明（化名）日前在校園周邊的超商，遭陌生男子「上下其手」，家長發現後經耐心詢問才得知，兒子2年前早就遭到性侵，且該男甚至威脅小明「說出去就要殺掉他」，家長6月報案後，該男一度遭羈押，但期滿後已交保，讓家長相當擔心。

據悉，該名男子以乾兒子在校就讀的原因，時常在學校出沒，而孩子都稱呼該名男子為「大叔」，大叔專挑男童下手，常利用零食、手機引誘，將孩子帶往校內廁所性侵，事後再以生命安全威脅孩童不能告訴家長，且時間恐長達2年。

今年6月19日大叔到校外超商再度對小明伸出狼爪，被家長當場發現，才得知寶貝兒子長期遭陌生男子猥褻，導致兒子長期做惡夢，家長得知後十分心痛向台南市議員林燕祝投訴。

家長哭訴，兒子前年在校園廁所被性侵後，始終不敢說，今年6月又在校內一處偏僻的大榕樹下再被性侵得逞，校方明知有陌生男子進出校園，卻從未積極處理，甚至讓男子跟著校外教學車隊一同出遊，不懂為何校方都沒能事先防範，讓孩子受到傷害。

林燕祝表示，家長投訴後，讓她相當氣憤，初步掌握約5名男童疑有類似受害，已要求相關單位應盡速把案情查清楚，還給台南的家長、小孩安心的校園空間。

警方表示，初步清查約3位被害人，已請派出所與學校加強橫向聯繫、巡邏訪視勤務作為，持續加強側面查訪加害人並適時訪談約制；台南市社會局則接獲3位通報案件，目前家防中心已協助被害人及家屬心理諮商輔導。

南市教育局則說，本案因一方為校外人士，非屬校園性別平等事件，且適逢暑假，但第一時間仍針對疑似被害人部分進行瞭解，現則啟動第二階段清查是否有其他學生受害；此外，教育局也啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，後續將持續配合檢調作業協助偵辦。

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