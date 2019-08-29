電子化！聲請強制執行 在家點滑鼠也行

2019-08-29 23:08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前公布「強制執行文書使用電子訴訟文書服務平台傳送作業辦法」，未來民眾如果要聲請強制執行，無須舟車勞頓跑法院或耗費郵資寄送文書，只要在家手指頭點一點滑鼠，就可線上傳送強制執行文書，非常便利，預計每年可省掉上億元的郵資。

民眾如果要索討債務，應持執行名義（如：提告勝訴的確定判決）向法院聲請強制執行，法院每年處理成千上萬的卷宗，還要耗費鉅額郵資往返文書，堪稱郵局最大的客戶，既不經濟也不環保，而今網路時代來臨，終於找到解決的辦法了。

司法院先設計出電子訴訟文書平台（網址：https://efiling.judicial.gov.tw/SOL/LOGIN.jsp ），供民事案件線上起訴用，大獲好評，進一步在這個架構內加設「強制執行」文書傳輸系統，即日起，欲聲請強制執行的民眾，只要按照平台規範與格式，上傳聲請書、執行名義等文書，系統就會自動傳到執行法院，無須再實體跑一趟。

此外，使用此平台傳送強制執行文書的人，執行法院也可用同一個平台回傳後續文書，不在再實體寄送，省下郵資。

執行大戶「銀行」試辦3個月 效果佳

司法院指出，之前這個平台已試辦3個月，對象為強制執行大戶「銀行」，成效頗佳，而今開放至全民，可望提供民眾更便利的聲請管道。

司法院提醒，本服務提供自然人憑證、XCA、GCA、MOEACA、律師、會計師、專利師、專利代理人、事務所管理者申請，具有上開憑證，才能註冊為會員並使用相關服務。

法院 電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台。（圖取自司法院）

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