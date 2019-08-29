「包龍星」道歉 粉絲不買單湧退讚潮

2019-08-29 13:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕擁有高人氣的直播主「吳小哲」，27日深夜進行直播時，突然被不明人士帶走，被發現時慘遭斷手斷腳傷勢嚴重，引起大批網友關注，警方今天早上召開記者會說明，目前已將3名涉案嫌犯拘提，而不少網友第一時間就把矛頭指向同樣經營臉書直播的「包龍星直播網」，對此坐擁20萬粉絲的「包龍星」上午也發出聲明證實「做了不好的示範」，不過網友們似乎不買單，該聲明發出不到1小時，就吸引超過4千則留言洗版，網友們一面倒怒批「現在道歉有什麼用？」

熟知屏東直播業的粉絲們，對於吳小哲與包龍星之間的對立關係都略有所聞，這次吳小哲莫名遭到毒手，不少人就質疑與包龍星之間的糾紛脫不了關係，包龍星直播網昨天先在臉書發文駁斥不實謠言，並發文「這個真的社會病了」，而今早警方召開記者會宣布將3名涉案嫌犯拘提後，包龍星再度發文，聲明「對於這次直播糾紛所衍生的案件，很抱歉賢哥做了不好的示範。」

不過網友們仍一面倒怒批「一點悔過之意都沒有 人在做天在看 他們三個都會有報應的。」、「斷人一生再來假心道歉是你如何看待讓他也做不下去」、「現在道歉有什麼用？人家四肢全斷。 你們呢？」案發後包龍星粉絲專頁除了被網友負評留言洗版，粉絲們也出現退讚潮。

該案曝光後，網友們除了動員將消息轉傳媒體，甚至到屏東縣長潘孟安的臉書留言，潘孟安今天凌晨也在臉書「回文」，表示將依檢肅黑幫治平案件接續偵辦，維護屏東治安。

屏東警方指出，警方獲報後立即成立專案小組，經調閱路口監視器及勘驗現場，鎖定洪姓、陳姓及潘姓等3名涉案嫌犯，初步調查雙方有金錢與口角糾紛，警方也強調，全案將朝組織犯罪擴大偵辦中。

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