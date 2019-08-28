直播主吳小哲遭斷手腳搶救中 團隊稱有證據求抵制「暴力直播台」

2019-08-28 21:48

［記者陳彥廷／屏東報導］人氣直播主「吳小哲」今天驚傳直播到一半遭人擄走毆打到左右手腕及左腳骨折，甚至還被人丟包在屏東縣新埤鄉建功親水公園，震撼網友，下午由吳小哲主持的「吳小哲探險台」直播的粉專，團隊成員po文指出吳至今仍在動手術，除請大眾忙集氣，還要譴責暴力行為，更怒訴動手行凶者是「殺人未遂！」。

「吳小哲探險台」下午在臉書粉專po出內容相當多的控訴文字，先是透露吳小哲至今仍在動手術，不論是吳小哲的鐵粉還是新粉，都應該去強力譴責暴力動用私刑這件事情。

「今天因為不是你的家人，所以你們下手可以如此兇殘嗎？？？」該粉專強調，吳小哲傷勢非常嚴重，動手的人下手之殘忍令人髮指，根本已經是到達殺人未遂的地步，還有強盜及結夥搶劫等，根本不曉得吳小哲在失蹤的數小時內當中到底受到了多少折磨？

該粉專指出，吳小哲往後的復健治療路以及回復正常生活的時間將很漫長，隨後更話鋒一轉，要拜託各位網友一同與我們抵制暴力的直播台。

本名吳季哲的「吳小哲」，近期直播受到歡迎，加上曾和綜藝天王吳宗憲同框而爆紅，而粉專的這一席話也間接證實事件恐源自同行相爭而導致的傳言。

該粉專指出，目前所有證據已掌握非常確實，警方也在偵辦當中，拜託大家真的睜大眼睛，才會得到真相，希望儘速將凶手繩之以法，吳小哲則是趕快康復，文末也希望吳小哲能平安健康歸隊。

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