直播主疑遭人持槍擄走 清晨被發現手腳全斷丟包公園

2019-08-28 09:40

［記者陳彥廷／屏東報導］直播主「吳小哲」，昨天晚上到屏東新園為另1漁獲拍賣直播主「助拳」合體，卻疑似在直播到一半中就被人引出鏡頭，隨後地主也離開鏡頭，但鏡頭卻仍持續直播，詭異情形令人不寒而慄，其臉書粉專「吳小哲探險台」先是請「大家幫忙找人」，隨後今晨4點，再PO出吳小哲已被圍毆至重傷，據悉，吳小哲被丟包在新埤鄉1處公園，且手腳多處骨折，腳底遭不明物磨至全破，警方正全力追查。

「吳小哲」昨天晚間到屏東新園鄉，為另1名直播漁獲販賣的「小魚郎」的拍賣助勢，不過拍賣還沒開始，吳小哲就先離開鏡頭，隨後小魚郎見勢頭不對，也離開鏡頭，接著就從鏡頭收音聽到爭吵聲。

吳小哲莫名其妙不見，連吳小哲親友都無法聯絡到他，「吳小哲探險台」今天凌晨1點PO出「請大家協助分享…因為都聯絡不到哲哥，下落不明的訊息，隨後在今天早上4點PO出吳小哲被3人毆打至重傷，造成腳底遭不明物磨至全破，全身是血，手腳全斷的傷勢，現已在醫院救治。

這段PO文也引來網友聲援，祈求吳小哲平安的留言開始湧入，更有人直指就是直播主間的恩怨。據悉，吳小哲凌晨3、4點在新埤1處公園被人發現，當時手腳多處骨折，傷勢嚴重，經送往東港的24小急診醫院後，今晨約6點轉送高雄長庚。

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