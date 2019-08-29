直播主遭斷手腳丟包 警證實與「包龍星」爆糾紛惹殺機

2019-08-29 11:14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕震驚社會的屏東人氣直播主「吳小哲」遭斷手腳丟包案，警方昨天深夜偵破，剛剛召開記者會，也證實就是因吳小哲脫離知名直播團「包龍星直播團」而發生糾紛所導致。

這起案件因為「吳小哲」的傷勢嚴重，加上是近來時興的直播而衍生，糾紛已不單純是金錢發生，連網友的歡迎度都成為利益糾葛。據「吳小哲」家人昨天深夜的控訴直播，吳小哲的雙手手腕及腳踝全出現粉碎性骨折，加上左腳還有大面積撕裂傷，最糟糕將截肢，手段兇殘。

坊間揣測兩造是因為直播團隊間的嫌隙導致，警方也證實此說法，警方表示，兩造就是因為在經營直播團隊的理念上不合，本名吳季哲的吳小哲脫離包龍星的團後自立門戶，但吳近期風頭甚健，兩造隱隱有較勁之勢。

此案極受社會關注，東港分局立即組成專案小組，並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，地檢署並要求警方需從速從嚴偵辦此類嚴重影響社會治安之重大刑事案件，檢警絕不容許公權力遭受挑戰，除刑事局及本局刑事警察大隊全力支援外，並動用各分局警力全面查緝。

警方調閱路口監視器及勘驗現場，並鎖定涉案對象犯嫌為洪姓、陳姓及潘姓等3名男子，警方調查，當時上述3嫌共乘1部汽車到直播處所找上吳姓被害人，在於處所外將被害人帶上車，先於車上毆打被害人外，隨後到新埤建功親水公園持伸縮鐵棍器具毆打被害人身體，造成被害人身體挫傷及手腳骨折，並將被害人丟棄在新埤鄉建功親水公園後駕車逃逸。

警方昨天深夜11點20分在東港鎮水源路查獲3名犯嫌到案，警方重申，初步調查，吳男的前直播團隊的3名犯嫌，前天與直播主吳男前有口角糾紛，引發洪嫌不滿率眾毆打，並清查洪等3嫌犯，另該3嫌涉其它聚眾暴力案件，全案朝組織犯罪擴大偵辦中。

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