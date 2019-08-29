震怒！彰化4警連爆涉貪免職 局長方仰寧臉色鐵青

2019-08-29 09:36

〔記者湯世名／彰化報導〕震怒！彰化縣警局莊姓巡佐、王姓員警涉及六合彩賭博弊案，遭雲林縣檢調拘提到案，經偵訊後被依涉嫌重大裁定收押，彰化縣警局高層震怒，漏夜開考績會決議將兩員都記大過免職。基層認為員警涉貪案接二連三爆發，不僅自身蒙羞，更讓警局高層顏面無光。警察局長方仰寧今天陪同縣長王惠美參加活動時臉色鐵青，心情恐相當沉重。

芳苑警分局芳苑派出所莊姓巡佐昨天下午4時許遭雲林地院裁定羈押後，芳苑警分局五組王姓員警於昨夜11時許裁定羈押禁見，彰化縣警局都火速召開考績會，依警察人員人事條例第31條第1項第6款規定，以莊、王員涉嫌貪污行政責任重大，有確實證據者，予以記二大過免職。

縣警局並強調，要求所屬分局針對偵辦六合彩賭博案件實施全面風紀清查，以防制其他員警涉及不法，並以積極強力查處作為，斷絕不法業者僥倖生存的意圖。

芳苑警分局兩名員警遭收押後記過免職，加上今年6月底、7月初和美警分局兩名員警彰化2貪警遭收押，全部記大過免職。至今彰化縣已有4名員警全部涉貪遭免職，高層為此震怒。

彰化縣警局副局長賴宏豐表示，之前和美警分局兩名員警涉貪案後，曾經有過大調動，因此這次芳苑分局員警涉貪案，預料將有小規模調動。

警察局長方仰寧今天陪同縣長王惠美參加一項慈善活動時，面對媒體詢問相關訊息時幾乎都不回答，多數時候臉色鐵青。王惠美則表示「尊重司法」，那個（指員警涉貪）畢竟只是少數，不能因為少數就打擊到警察士氣，優秀的警察還是很多，為鄉親在做服務。

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