彰警六合彩弊案1警收押 恐遭免職數百萬退休金泡湯

2019-08-28 17:24

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局芳苑分局莊姓巡佐、王姓員警涉及六合彩賭博弊案遭拘提到案，雲林地檢署複訊後，認為莊員涉案程度重大向院方聲押獲准，稍後召開王員的羈押庭。彰化縣警局也將召開考績會，檢討莊員如何處分，依之前和美警分局兩名員警遭羈押即被免職來看，莊員被免職的機會相當高，由於其明年即可退休，如今可能連數百萬元退休金都泡湯，令警界惋惜。且莊員的所屬主管恐也將遭受連坐處分。

和美警分局劉姓、金姓資深員警今年6月底因涉及按摩院插乾股案遭檢調搜索到案，複訊後被聲押獲准，羈押在彰化看守所，彰化縣警局高層火速召開考績會，依據警察人員人事條例第31條1項6款「公務人員考績法所定一次記二大過情事」予以記兩大過、免職處分，主管也遭連坐處分，分局一組行政組長和派出所所長都被拔官調為非主管職。劉、金日前獲交保。

芳苑警分局莊姓巡佐、王姓員警又涉及一起六合彩賭博弊案，昨天遭雲林地檢署會同縣調站拘提到案後漏夜偵辦，今天下午莊員先被檢方依涉嫌重大向雲林地院聲押獲准，稍後將繼續針對王員召開羈押庭。

由於莊員被裁定羈押，依和美分局劉、金兩員的處分結果來看，恐也將被記過及免職處分，由於莊員明年已符合退休資格，如今恐怕連數百萬元退休金都可能因此泡湯，且不僅如此，莊員的所屬主管恐也將被連坐處分，最嚴重恐將因此倒台。

據警界人士指出，莊員過去查案常跨區到雲林縣辦案，經常一待就是很久的時間，與當地組頭關係甚深，可能因此出現風紀上的問題而被檢調監控。

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