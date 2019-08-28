口紅、噴劑暫放提袋未結帳 婦無意偷竊判無罪

2019-08-28 21:04

〔記者楊國文／台北報導〕許姓婦人去年到新北市一家大賣場購物，被控將口紅、噴劑等物放入隨身的提袋內，未結帳即欲離去，但因防盜感應門警鈴大作遭查獲，但許婦否認竊盜，辯稱是口紅等體積小，惟恐掉到推車外，才暫放提袋內，忘了結帳；高等法院認為許婦若打算偷竊，應不至於連感應條碼都未撕而「闖關」被逮，今判她無罪定讞。

檢方起訴指出，許姓婦人於去年十月五日下午二時，在新北市一家大賣場，將玫瑰口紅、紅酒口紅各一支，一瓶口香噴劑、辣油放入自備的紅色提袋內，未結帳即欲攜帶離開遭查獲，此外，賣場工作人員證稱，她看到許婦將口紅等物以「動作很快」方式，放入紅色提袋內，相當可疑，檢方認為可能是許婦為掩飾其竊盜犯行，已涉嫌竊盜罪而起訴她。

許婦辯稱，當天先挑選兩支口紅和噴劑放在購物車內，其中，因一支口紅的一角掉到推車外，她認為這三項商品的體積都小，有可能會掉到推車外，才先放在她的紅色提袋內。後來，她又挑一罐辣油，因為已採買其他商品，推車沒有位置可以放，就將辣油也放在紅色提袋內，打算和口紅等商品一起結帳，但因為她逛了兩個小時採買物品，忘了還有紅色提袋內有商品要結帳，才會直到通過賣場門口的防盜感應門時警鈴響起，才想起此事，「我沒有偷東西的意思」。

一審認為，許婦當天肩背一個黑色背包，並攜帶紅色、白色提袋各一只，到該大賣場購物。許婦選購口紅等物外，尚選購湯麵、豆腐、雞腿、小白菜、金針、葡萄、麵包、麻、糖果等物，而且許婦是先將口紅等物放在推車內，後來才放在紅色提袋內，並非一開始即放在推車內，且口紅、噴劑的底面積較推車置物格網小，因此在推車推動的過程中，不無可能會掉出推車外面。

此外，許婦若打算偷竊，應將包裝拆除或將感應條碼撕去，應不至於冒險「闖關」而遭查獲，因此認定罪證不足，判她無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院支持一審見解，認定罪證不足，而且許婦當天將口紅、噴劑等物放入紅色提袋後，袋口是呈現打開狀態，與一般竊盜作法不同，今仍判許婦無罪，全案定讞。

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