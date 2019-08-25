墾丁紅柴坑休旅車打滑衝入海 居民協力下水搶救9人

2019-08-25 18:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕白鹿颱風剛過境，到處天雨路滑，但許多遊客都搶在最後一個週末出遊，一台載滿9人的休旅車，疑因下坡道路濕滑轉彎不及，不慎衝入紅柴坑漁港內，所幸當地居民及海巡人員第一時間跳入海搶救，9人都只受到驚嚇輕傷，送醫後沒有大礙。

目擊者阿偉表示，事發當時，車內還有未滿1歲嬰兒跟70歲長者，所幸司機在海面立刻打開後車廂救人，附近漁夫、阿三哥及南台灣海產店員工一擁而上下海救人，車子不到1分鐘就沒入海中，所幸這些熱心民眾緊急下海救人。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法