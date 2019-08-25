APG防洗錢評鑑》亞洲唯二最高級「一般追蹤」名單 台灣有望入列

2019-08-25 15:39

〔記者錢利忠／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）去年來台進行第3輪相互評鑑，最終評鑑結果6週後將出爐，台灣可望成為繼澳門之後，第2個進入第一級「一般追蹤」名單會員，若成真將堪稱我國在反洗錢領域的一次重大勝利。

洗錢防制辦公室表示，本次我國組成30人代表團參加APG第22屆年會，成員由洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、調查局及警政署派員組成。依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。

目前在APG的41會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島，達到與我國相同的「一般追蹤」成績，顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

APG在今年8月18日至23日，在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太41個會員國參加，會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明，各會員國同意，採認對我國的相互評鑑報告。

洗錢防制辦公室表示，年會中我國在11個效能遵循項目中，有7個項目達到實質上相當有效（substantial），在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個，因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤（regular follow-up）」等級，優於100年的「加強追蹤（enhanced follow-up）」等級。

特別是在技術遵循部分，有3項於大會中獲壓倒性支持，順利由初評的「部分遵循（partially compliant,PC）」升等為「大部分遵循（largely compliant,LC）」，亦為亞太地區會員國的最佳成績，評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序做最終確認，約6星期後出爐。

目前APG評鑑結果可粗分為4個等級，最高等級為「一般追蹤」，目前僅有澳門入列，代表防制洗錢機制已有一定水平，未來僅需每2年提交報告；其次則是「加強追蹤」，每1年都得提交報告，而若在「加強追蹤」期間仍持續成效不彰，就會落入「加速加強追蹤」，再沒有進展，就可能被列入不合作國家名單，受國際經濟制裁。

評鑑績效不佳的國家，除了資金匯出、匯入將受到影響，金融機構海外業務與人民境外投資也可能被限縮，同時對於國際聲譽也是重大傷害，可謂影響層面極廣。

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