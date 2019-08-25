防制洗錢成果 我獲國際肯定亞太最佳

2019-08-25 10:18

〔記者邱燕玲、陳鈺馥／台北報導〕行政院洗錢防制辦公室上午發布新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）」在今（108）年6月28日發布對我國第三輪相互評鑑初步報告時，我國即達到「一般追蹤」成績；APG繼而在今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太41個會員國參加，會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明，各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告。

洗錢防制辦公室表示，年會中我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目（風險、政策與協調；國際合作；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目標性金融制裁）達到實質上相當有效（substantial）（標準值為5個以上）；在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個（標準值為33個以上），因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤（regular follow-up）」等級，優於100年的「加強追蹤（enhanced follow-up）」等級。特別是在技術遵循部分有3項於大會中更獲壓倒性支持，順利由初評的「部分遵循（partially compliant,PC）」升等為「大部分遵循（largely compliant,LC）」，實屬難得，亦為亞太地區會員國的最佳成績，評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序（約六周作業時間）做最終確認。

洗錢防制辦公室表示，本次我國組成30人代表團參加APG第22屆年會，代表團由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成。依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」，目前在APG的41會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績，顯見我國政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

洗錢防制辦公室指出，我國為落實國際洗錢防制的規範要求，戮力打擊不法犯罪，杜絕洗錢，以利我國經濟發展，並配合第三輪相互評鑑所需，於106年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」，修正「洗錢防制法」等近百部相關法規，由各公私產業協力及民眾全力支持，歷經近3年籌備與近1年評鑑期，共計37個政府部門單位、31個產業界投入，得以顯現政府公私部門通力合作的成果。鑑於洗錢防制是持續性的工作，我國將繼續努力，成為國際洗錢防制的重要夥伴。

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